E’ stato arrestato per spaccio di stupefacenti a Scampia Salvatore Abbruzzese, 26 anni, soprannominato Totò per il ruolo interpretato da ragazzino nel film ‘Gomorra’ di Matteo Garrone. I carabinieri della stazione di Scampia, appostati in un servizio ad hoc, hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno del complesso di edilizia popolare ‘Case dei puffi’.

Il 26enne ha ceduto 2 dosi di droga ad altrettanti clienti. I carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati. Scattata la perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate dosi di cobret, eroina e cocaina. I ‘clienti’ sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente mentre Abruzzese è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.