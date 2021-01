0 Facebook Lutto per Salvatore Esposito, addio al papà del cognato: “Ucciso dal Covid” Lutto per Salvatore Esposito. L'attore ha scritto un posto commovente dove ha espresso tutto il suo affetto per la propria famiglia Spettacolo 16 Gennaio 2021 12:51 Di redazione 2'

Un triste avvenimento ha colpito la famiglia dell’attore Salvatore Esposito. È deceduto il papà del cognato dell’attore, Pietro Montagna. L’uomo è stato stroncato dal coronavirus. A comunicare la triste notizia lo stesso protagonista di Gomorra.

Salvatore Esposito ha pubblicato un post su Instagram dove ha espresso tutto il suo dolore e manifestato l’affetto nei confronti della propria famiglia. L’attore ha raccontato che il papà del cognato è stato strappato alla vita in soli 5 giorni.

Il post dell’attore –

“Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno ed supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande.

Ieri ci ha lasciati una persona buona, un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna, ed io sono vicino nel dolore enorme a mio cognato Bruno e mia sorella Anna Esposito, Annalisa Montagna e soprattutto a te Rosaria.

Questo virus in 5 giorni l’ha portato via, quindi vorrei sfruttare l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle norme sanitarie atte a proteggere noi e le persone che amiamo“.