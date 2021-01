0 Facebook Caldaia prende fuoco, rogo in un appartamento: carabiniere salva bambino di 1 anno e mezzo Cronaca 15 Gennaio 2021 16:15 Di redazione 1'

Un bambino di un anno e mezzo è stato messo in salvo da un carabiniere intervenuto in una palazzina in via Fusco, a Torre Annunziata, per un incendio partito da una caldaia.

Carabiniere salva bambino di un anno e mezzo da un incendio

E’ successo poco fa. Dall’abitazione al terzo piano è stata fatta uscire anche la mamma, in buone condizioni di salute come il piccolo. Evacuati dagli altri nove appartamenti della palazzina gli altri inquilini, tra i quali anziani e disabili, rientrati appena i vigili del fuoco ne hanno constatato l’agibilità.

Sul posto due equipaggi del Nucleo radiomobile, distrutta dalle fiamme la terrazza dove si trovava la caldaia.