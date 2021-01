0 Facebook È morto Ernesto Nocera, lutto per la politica napoletana È morto Ernesto Nocera. Grande figura della sinistra comunista, una vita dedicata alla politica. Tanti i messaggi d'affetto e cordoglio Politica 14 Gennaio 2021 13:43 Di redazione 2'

La notizia sta facendo il giro del web attraverso i social da un pò di tempo. È deceduto Ernesto Nocera, alias Nestore Cerani, storico volto della politica cittadina. Simbolo della militanza politica di sinistra, Cerani ha dedicato tutta la sua vita alla cosa pubblica.

È morto Ernesto Nocera

Ex ferroviere, Nocera è stato un profilo storico del Partito Comunista (prima, Pds dopo) e del sindacato. Le sue battaglie per i cittadini sono rimaste nella storia. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per lui. Tra questi il ricordo emozionante di Antonio Bassolino.

Il post di Antonio Bassolino

Appena ho sentito la voce triste di Enzo, ex ferroviere come lui, ho subito intuito la brutta notizia. Grande è dentro di me il dolore per la scomparsa di Ernesto Nocera: è come una ferita al cuore. Assieme con lui va via un pezzo importante della mia vita.

È così anche per tanti compagni che lo hanno conosciuto e stimato nel partito e nel sindacato. Oltre che un appassionato militante e dirigente era in primo luogo una bella e straordinaria persona, uno dei migliori figli della sua e della nostra Napoli: un uomo colto e simpatico, con una vena di scrittore e di poeta.

Un abbraccio a tutti i familiari e un bacio a te, Ernesto caro: ti abbiamo voluto e continueremo a volerti molto bene.