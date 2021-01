0 Facebook Costo stivali Anna Tatangelo, la cifra da capogiro delle scarpe della cantante Spettacolo 14 Gennaio 2021 18:25 Di redazione 1'

Anna Tatangelo, una delle voci più belle del nostro panorama musicale è super seguita anche sui social, in particolare su Instagram. La Tatangelo condivide foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. I suoi look sono molto apprezzati dai follower.

Negli ultimi post la cantante di Sora ha conquistato tutto con una maxi camicia di Versace multicolor, alla quale abbina degli stivali che non sono affatto passati inosservati. Stivali color rosa glitter, altissimi, che superano il ginocchio. La chicca è il tacco a spillo in metallo: altissimo. Ma quanto costano questi meravigliosi stivali?

Le scarpe sono firmate Casadei e costano 620 euro, ma in saldo potrebbero essere vendute ad un pezzo scontato. Il post, come spesso accade alla Tatangelo, è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, ricchi di complimenti per la cantante.