Addio ad Andrea Palmieri, il 'Tabaccaio' dei Quartieri Spagnoli: via San Mattia piange la sua scomparsa È morto Andrea Palmieri il tabaccaio. Figura storica della zona, per decenni ha gestito una tabaccheria in via San Mattia Cronaca 14 Gennaio 2021 Di Andrea Aversa

Quando ero piccolo andavo in una scuola elementare vicino casa, la Principe di Napoli in vico Tiratoio. All’uscita veniva a prendermi mio nonno. Entrambi i miei genitori lavoravano, quindi i pranzi della mia infanzia erano tutti i giorni in compagnia dei miei nonni. Ma prima di tornare a casa lui ed io avevamo una tappa fissa: la tabaccheria di Andrea Palmieri.

Andrea Il Tabaccaio, così come tutti lo conoscevano ai Quartieri Spagnoli, è stata un’istituzione di via San Mattia. La sua tabaccheria che vendeva anche giocattoli è stato per tutti gli abitanti della zona un luogo di incontro e confronto.

Andrea sarà sempre un punto fisso nei miei ricordi. La sua figura sarà associata per sempre a quella di mio nonno, con il quale Il Tabaccaio aveva una forte amicizia. Purtroppo questa mattina è arrivata la triste notizia: Andrea Palmieri ci ha lasciati.

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto gli amici e tutti gli abitanti di via San Mattia. Dalla strada fino ai social, si è generato un passaparola che è arrivato a tutte le persone che conoscevano Andrea e gli volevano bene.

È morto Andrea Palmieri il tabaccaio

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, Andrea Palmieri stava bene. Fino a pochi mesi fa potevi ancora incontrarlo mentre saliva o scendeva in via San Mattia. Ma nelle ultime settimane sono sopraggiunte alcune complicazioni fisiche e di salute. Così, all’improvviso, Andrea Il Tabaccaio è stato ricoverato ed operato d’urgenza fino al tragico epilogo.

Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per tutta la famiglia Palmieri. Il quartiere si è stretto intorno al ricordo di Andrea. La sua tabaccheria da anni è gestita da altre persone, anche loro già diventate da tempo simboli di via San Mattia.

Un luogo che ha resistito al futuro traendo forza dal passato. Il Tabaccaio, da lassù, sarà contento e magari ne starà parlando con mio nonno. A me piace immaginarli entrambi che chiacchierano e sorridono, con la bontà e la gentilezza che li ha sempre contraddistinti.