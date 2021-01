0 Facebook Tragedia a Como, bimba di 18 mesi muore dopo essere stata colpita da una stufa Cronaca 12 Gennaio 2021 15:44 Di redazione 1'

Tragedia in casa, una bimba di 18 mesi di Cabiate, in provincia di Como, è morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un infortunio domestico. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, la piccola era in casa con il compagno della madre e stava giocando, quando si è tirata addosso una stufetta elettrica appoggiata sopra un mobile, che le è caduta sulla testa.

Inizialmente sembrava che non si fosse fatta nulla, poi, circa due ore dopo l’incidente, è comparso l’ematoma e la bambina ha perso conoscenza. Solo allora sono stati chiamati i soccorritori che al loro arrivo hanno trovato la piccola in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo non è servito il trasporto in elicottero all’ospedale di Bergamo, la piccola è deceduta oggi in ospedale.