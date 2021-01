0 Facebook Dramma in Campania, bimbo travolto da un’auto mentre raggiunge il papà: è grave Cronaca 8 Gennaio 2021 15:06 Di redazione 1'

Ha provato a raggiungere suo padre, attraversando la strada di corsa. Ma non è riuscito a notare un’automobile che stava arrivando ed è stato investito. Ad essere stato travolto un bambino di sette anni.

Come riportato da La Repubblica, l’incidente è avvenuto nel Sannio sulla statale Appia nel territorio di Arpaia (località in provincia di Benevento). Immediatamente l’automobilista e il papà del piccolo si sono fermati nel prestare soccorso.

L’episodio è accaduto nella serata di ieri. Immediata la chiamata dei soccorsi e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Questi ultimi hanno subito provveduto a mettere in sicurezza il bimbo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Rummo.

I Carabinieri hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. L’uomo alla guida della vettura è stato sottoposto ai test per l’uso di alcool e droghe. Egli ha riferito ai militari di non aver visto il piccolo in una zona poco illuminata della strada.

Intanto, le condizioni del piccolo, per quanto stabili, sono risultate gravi.