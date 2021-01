0 Facebook Rosa e Pietro, torna il sereno nella coppia: foto e video con il piccolo Dodo Spettacolo 7 Gennaio 2021 15:25 Di redazione 2'

Torna il sereno nella coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Tra i due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, c’era stata una crisi prima di Natale, ma ora la situazione pare si sia messa a posto.

Nei giorni scorsi, infatti, l’ex tronista ha condiviso su Instagram di un’immagine in cui il terzetto si mostra in tutto il suo splendore: un fotografia di famiglia vecchia, che però sembra sentore di riappacificazione. Poco dopo, poi, anche Pietro ha confermato la pace ritrovata: tra le Stories, infatti, ha pubblicato alcuni video insieme alla compagna risalenti a quest’estate. Rosa ha anche condiviso una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Vero” in cui parlava delle sue ambizioni di metter su famiglia con a corredo del video, il brano ‘Photograph’ di Ed Sheeran.

A metà dicembre la stessa Rosa aveva ammesso che la situazione con Pietro si stava rivelando difficile. L’ex tronista non aveva svelato quali fossero i motivi della crisi, ma si era limitata a parlare del “momento più brutto della mia vita”. Contestualmente, infatti, la donna ha subito la perdita di una persona cara a cui è seguito un dimagrimento improvviso che non è certo sfuggito ai follower. Nel frattempo, qualcuno aveva ipotizzato che in concomitanza con i litigi ci fossero anche litigi tra le famiglie.