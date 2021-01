0 Facebook Dramma a Faicchio, 51enne trovato morto in casa dal fratello Cronaca 7 Gennaio 2021 14:12 Di redazione 1'

Dramma a Faicchio, in provincia di Benevento, dove un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. A fare la tragica scoperta è stato il fratello della vittima. L’uomo, che vive nel Casertano, non avendo notizie del familiare da qualche tempo, ha deciso di recarsi nel centro della Valle Telesina per mettersi sulle tracce del congiunto.

Una volta giunto sul posto ha tentato di richiamare l’attenzione del fratello e non ricevendo risposta ha forzato il portone di casa. Una volta entrato ha fatto la drammatica scoperta. Inutili i soccorsi per il 51enne non c’è stato nulla da fare.