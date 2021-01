0 Facebook Come è morto Solange, il sensitivo trovato morto in casa sua Cronaca 7 Gennaio 2021 20:00 Di redazione 2'

E’ morto Solange, Paolo Bucinelli, 69 anni, personaggio tv e sensitivo. Un volto molto conosciuto dal popolo della tv non solo a livello locale ma anche nazionale. Era comparso in diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Bucinelli è stato trovato morto nella sua abitazione a Collesalvetti.

Si pensa che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Alcuni amici si erano preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie di lui. Sono arrivati davanti alla sua abitazione e, sentito il suo cellulare squillare, hanno chiamato i soccorsi temendo il peggio. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento passando da una finestra e hanno trovato il corpo senza vita.

Inutili i soccorsi del 118 nella casa di Mortaiolo, località nel territorio comunale di Collesalvetti: Bucinelli era già morto. Sono intervenuti anche i carabinieri. Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Non si svolgerà l’autopsia: secondo il magistrato, come spiegano i carabinieri, il decesso è compatibile con un malore. L’appartamento era in ordine e chiuso dall’interno. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Il trascorso di Solange in tv: tra programmi, salotti e reality

Un fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo. Solange aveva ricoperto il ruolo di opinionista in diversi show. Era sempre molto atteso anche al Festival di Sanremo, dove ogni anno veniva intervistato da molte televisioni. Come sensitivo, sempre in tv, ha presenziato in diversi show e letto la mano a molti vip. Diverse le presenze a Domenica In con Mara Venier. Sempre in televisione ha partecipato al reality “La Fattoria” condotto da Daria Bignardi.

Aveva provato anche il mondo della musica con la sua canzone “Sole Sole Solange”. Al suo attivo anche la pubblicazione di libri: in tutto sono stati sette. Nel ’97 era uscito “Rompi Solange e trovi Paolo”, in cui aveva raccontato la sua vita. Nella sua carriera variegata aveva anche recitato al cinema: ha interpretato sé stesso nel film “Matrimonio alle Bahamas” del 2007. A teatro, negli anni scorsi, aveva recitato nel vernacolo livornese nella commedia di Giuseppe Pancaccini “Centro Benessere a Cinque Stelle”.