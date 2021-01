0 Facebook Aggressione a Scampia, appuntamento con una ragazza ma è una trappola: picchiato e rapinato un 19enne Cronaca 7 Gennaio 2021 18:00 Di redazione 2'

Aggressione a Scampia per un 19enne di Melito. Il ragazzino è stato attirato in una trappola, accerchiato e poi aggredito da un branco di ragazzini incappucciati. La triste vicenda è accaduta ieri ed è stata raccontata da InterNapoli. Il 19enne si è recato a Scampia dopo aver preso appuntamento via social con una ragazza. Una volta giunto sul luogo prefissato per l’incontro è stato selvaggiamente aggredito.

Aggressione a Scampia, appuntamento con una ragazza ma è una trappola: picchiato e rapinato un 19enne

Il giovane è stato portato prima all’ospedale di Giugliano e poi al Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi per un trauma-cranico insorto. Sui fatti indagano i Carabinieri.

“Ciò che è accaduto a Giuseppe, residente a Melito, ha dell’incredibile. È impensabile che ai giorni nostri gruppi di ragazzi organizzino un agguato, dietro falsa identità, massacrando di botte una persona per rubare un telefono cellulare. Le forze dell’ordine facciano chiarezza su quanto accaduto, servono risposte serie e immediate da parte degli organi preposti, come accaduto per la vicenda del rider aggredito a calata Capodichino, solo così possiamo dare un chiaro segnale di forza a questi balordi criminali.”. Questo è quando hanno dichiarato i commissari di Europa Verde di Melito di Napoli, Vincenzo Guarino e Daniele Riccardi.

“Chiediamo di essere celeri nell’indagini per poter arrivare presto alla verità ed assicurare quei delinquenti alla giustizia. Bisogna stare anche molto attenti alle persone conosciute sui social. C’è troppa violenza e troppa criminalità. Serve la tolleranza zero e la certezza della pena. ”- ha aggiunto il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.