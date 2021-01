0 Facebook Sessa Aurunca piange Emilio Colino, giovane padre di 38 anni: lascia due bimbi piccoli Caserta 6 Gennaio 2021 21:12 Di redazione 1'

Ha combattuto per oltre un mese, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Emilio Colino è morto all’età di 38 anni in ospedale. Era ricoverato per Covid-19 e le sue condizioni purtroppo sono peggiorate.

Emilio Colino muore a 38 anni

Originario di Sessa Aurunca, viveva con la famiglia in provincia di Frosinone. Lascia una moglie e due bimbi piccoli. La notizia ha sconvolto la comunità del comune nel Casertano.

Emilio era un grande lavoratore, impegnato nella sorveglianza all’interno dello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano e nel tempo libero si dedicava ad allenare a calcio i giovani.