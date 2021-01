0 Facebook Lutto a Nola per la morte di Giuseppe Di Lorenzo, conosciuto da tutti come “Pepp ‘o litratto” Cronaca 5 Gennaio 2021 16:29 Di redazione 1'

Lutto a Nola per la morte di Giuseppe Di Lorenzo. L’uomo era molto noto in città, per la sua simpatia. Benvoluto da tutti era conosciuto come “Pepp ‘o litratto”. Tutta la comunità lo ricorda con grande affetto.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social “La Paranza Volontari di Peppe e Carmine Cutolo esprime profondo cordoglio in questo momento di forte dolore per la perdita dell’amico fraterno Giuseppe Di Lorenzo. Sinceramente dispiaciuti per la triste circostanza, porgiamo le nostre condoglianze alla Famiglia Di Lorenzo Le parole sono poca cosa ma il nostro cuore è con voi“, scrive Nunzio sulla pagina Facebook Associazione Culturale Paranza Volontari 1986.

“Non ci credo… Giuseppe Di Lorenzo che la terra ti sia lieve!”, scrive ancora Cristian, postando una foto di Giuseppe travestito da Spiderman, in ricordo delle sue serate come showman al Ciclope, uno dei locali più famosi dell’estate cilentana.