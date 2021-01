0 Facebook Dolore a Napoli, addio a Feffè leggenda del quartiere: “Eri il fratello di tutti” Cronaca 5 Gennaio 2021 17:28 Di redazione 2'

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera zona delle cosiddette Case Nuove. Nel complesso abitativo a ridosso di via Marina e piazza Mercato una triste notizia ha generato il lutto per tutto il quartiere. Intera comunità distrutta dal dolore.

In molti hanno voluto dare il loro addio a Feffè, storico personaggio e persona voluta bene da tutti. Per bene, in gamba, disponibile e solare. Feffè era una persona dedita alla famiglia, al lavoro e agli amici. Sono tantissimi i messaggi d’affetto per lui.

“Una leggenda delle case nuove. Feffe’. R.i.p. in pace fratello e amico di tutti noi”. “Eri una persona importante per il nostro quartiere sempre pronto a tutto a far si che andava tutto bene volevi la pace ed il bene di tutti faccio le mie sentite condoglianze alla famiglia d’Angeli r.i.p.in pace amico mio”.

“Ciao fratm Feffe così ti salutavo perché eri davvero un fratello sempre schietto la tua battuta pronta a farmi sorridere e proprio così voglio ricordarti con un sorriso!Hai sconvolto tutto il quartieri eri e rimarrai un grande per tutti riposa in pace e veglia su tutta la tua famiglia che hanno sempre bisogno di te”.

“Ciao fratm feffè lo so che gia stai davanti a dio perchè eri una bellissima persona dai un bacio a mio fratello mimmo monaco…condoglianze a tutt la famiglia”.