Calcio, il Napoli torna a vincere 4-1 in casa del Cagliari
3 Gennaio 2021

Il Napoli inizia il nuovo anno con una preziosa vittoria per 4-1 in casa del Cagliari, che gli permette di tornare a sorridere dopo un 2020 chiuso con un pareggio e due sconfitte. Alla Sardegna Arena decidono la doppietta di un super Zielinski e le reti di Lozano ed Insigne, che rendono vano il momentaneo pareggio di Joao Pedro. La squadra di Gattuso sale al quarto posto a quota 28 punti. Ottimo l’avvio della squadra partenopea, che si rende piu’ volte pericolosa soprattutto con Insigne, che spaventa Cragno in diverse occasioni senza trovare fortuna.

Il meritato vantaggio azzurro arriva comunque al 25′ grazie alla fiammata di Zielinski, bravissimo a fulminare il portiere con un potente mancino dal limite dell’area. Il Napoli sembra in controllo e anche ad inizio ripresa continua a gestire molto bene il gioco, ma al 60′ alla prima vera occasione il Cagliari la pareggia con Joao Pedro. Neanche il tempo di esultare pero’, che Zielinski s’inventa la doppietta personale che riporta subito avanti i partenopei. Lykogiannis viene espulso e complica i pani di rimonta dei sardi, che poco piu’ tardi vanno definitivamente al tappeto con la rete di Lozano, bravo a risolvere una mischia in area firmando il 3-1. Nel finale c’e’ spazio e gloria anche per Insigne, che su rigore realizza il definitivo 4-1.