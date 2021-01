0 Facebook Maltempo a Napoli, crolla l’arco borbonico del 1700 Cronaca 2 Gennaio 2021 22:00 Di redazione 2'

Il maltempo continuano a devastare il lungomare di Napoli. Questo pomeriggio è crollato l’antico Arco borbonico in pietra, simbolo di ciò che era il vecchio porticciolo ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea.

Il monumento era rimasto in piedi dopo la violenta burrasca che ha danneggiato il lungomare e Castel dell’Ovo di qualche giorno fa, ma l’incuria e l’abbandono hanno decretato la sua fine. Si poteva e doveva fare qualcosa per preservare il monumento ma ormai è troppo tardi.

Un anno fa esatto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, aveva chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione: “Occorre un intervento celere per mettere in sicurezza l’antico arco borbonico sottoposto al Lungomare di Napoli in prossimità di piazza Vittoria. Si tratta dell’ultima testimonianza visibile dell’antico molo borbonico. L’incuria ha provocato lo sfaldamento delle basi dell’arco che, in questo momento, è in piedi solo grazie al caso. La situazione continua ad aggravarsi. Basterebbe una mareggiata per farlo crollare. Il Comune di Napoli, per ora, si è limitato a delimitare la zona per garantire l’incolumità dei passanti sulla strada sovrastante, ma occorre che le istituzioni si attivino per salvare una testimonianza di grande valore storico”.