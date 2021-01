0 Facebook Lutto a Cervinara, addio ad Antonella Valentino giovane infermiera e madre di due bimbi Cronaca 2 Gennaio 2021 18:14 Di redazione 2'

Lutto a Cervinara, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Antonella Valentino morta a soli 37 anni. La donna ha avuto un malore in piena notte e si è accasciata al suolo. Il marito, il dottore Cesare Gorruso ha capito subito che c’era qualcosa che non andava e ha subito allertato i soccorsi.

Nella villa di Via San Cosma, dove risiedono i giovani coniugi con i loro figli, è giunta immediatamente l’ambulanza della postazione del 118 di Cervinara. I sanitari hanno cercato di rianimare la donna ma non c’è stato nulla da fare.

Antonella Valentino era infermiera presso l’ospedale di Arienzo, nel casertano ma viveva a Cervinara da quando si era sposata. Giovane mamma, era ben voluta da tutti. La notizia della sua prematura scomparsa a lasciato tutta la comunità attonita.

La piangono il marito Cesare, i figli piccolissimi, Concetta e Vincenzo, i genitori Domenico e Rosa, le sorelle Anna, Lina e il fratello Vincenzo.

I funerali di Antonella ci sarà domattina alle ore 11 e 45 presso la chiesa di Sant’Adiutore vescovo.