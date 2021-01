0 Facebook Lite a Casola di Napoli finisce nel sangue: 44enne ucciso a coltellate Cronaca 2 Gennaio 2021 20:06 Di redazione 1'

Una violenta lite sfociata a Casola di Napoli, è tragicamente finita nel sangue. Un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate.

Lite a Casola di Napoli finisce nel sangue: 44enne ucciso a coltellate

Come riporta ilmattino.it il dramma è avvenuto in via Vittorio Veneto, poco prima delle 17. La vittima, Salvatore Palomba, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia dove è deceduto poco dopo. Sul tragico episodio indagano i carabinieri.