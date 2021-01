Il retroscena su Gigi D'Alessio in tv, i fan si scatenano: "Si, l'ha fatto"

0 Facebook Gigi D’Alessio e il trapianto di capelli, tra i fan si scatena il dibattito L'esibizione su Rai1 del musicista e cantante napoletano, in occasione dell'ultimo dell'anno, ha acceso il gossip Spettacolo 1 Gennaio 2021 19:19 Di redazione 2'

Ieri sera è stato un 31 dicembre anomalo, come tutti i grandi eventi del 2020. Quest’ultimo sarà ricordato come l’anno del coronavirus. Anche il capodanno è stato diverso e si è dovuto adeguare. Così tutte le consuete feste di piazza nelle principali città sono state vietate.

Ma non è mancato il classico show di fine anno in onda su Rai1. Nell’Anno che verrà condotto da Amadeus è stata protagonista la musica con grandi ospiti della canzone italiana: Rita Pavone, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Raf e i napoletani Clementino e Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio e il trapianto di capelli

Proprio il musicista e cantante napoletano è stato al centro di una sorte di dibattito avvenuto sui social. Molti utenti non si sono fatti sfuggire un dettaglio che ha caratterizzato il gossip nei riguardi di D’Alessio. Nello specifico sul presunto trapianto di capelli fatto dall’artista.

Secondo quanto riportato il primo giugno del 2020 dal portale Timgate: “Tra i divi nostrani che si sono sottoposti al trattamento di trapianto capelli ci sono alcuni nomi noti nel mondo della televisione come Gigi D’Alessio. Ma per il musicista e cantante napoletano la notizia del trapianto non è mai stata particolarmente resa nota“.