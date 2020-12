0 Facebook Pestato a sangue, ucciso e gettato tra i rifiuti: la mattanza dei cani che indigna i napoletani Cronaca 31 Dicembre 2020 16:58 Di redazione 2'

Segnalazioni che i cittadini fanno sui social e che sono state raccolte e pubblicate dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Azioni violente che hanno indignato tutti gli utenti. Vittime animali innocenti, nello specifico il miglior amico dell’uomo: il cane.

A Casal di Principe –

Casal di Principe, vandali distruggono la piscina comunale e picchiano a sangue il cane di guardia. Europa Verde: “Gesto ignobile. Auguriamo pronta guarigione al cane aggredito”. Nella notte tra il 27 e d il 28 dicembre a Casal di Principe è stata vandalizzata la piscina comunale causando ingenti danni.

Le persone che si sono introdotte nella struttura, oltre ad aver dato luogo alla distruzione di ogni cosa, hanno anche picchiato selvaggiamente il cane di guardia. “Devastare un luogo pubblico è già un enorme danno nei confronti di un’intera comunità ma l’accanimento contro un animale lo rende ancor più un gesto imperdonabile. In un momento in cui le attività sportive sono in forte sofferenza a causa della pandemia, quest’azione dimostra il totale disinteresse di certi individui nei confronti dei beni comuni, dello sport e della cultura. Esprimiamo la massima solidarietà all’ente gestore dell’impianto e soprattutto ci auguriamo che il cane possa presto guarire e che gli siano garantite le dovute cure e che i responsabili di questo ignobile gesto vengano individuati e puniti.”- sono le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e del commissario provinciale del sole che ride nel casertano Rita Martone.

Casal di Principe, vandali distruggono la piscina comunale e picchiano a sangue il cane di guardia. Europa Verde: “Gesto… Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Mercoledì 30 dicembre 2020

A Castel Volturno –

“Borrelli, a Castel Volturno un pastore tedesco gettato tra i rifiuti come fosse spazzatura. Mai visto qualcosa di più vergognoso”. Ci auguriamo che l’ignobile, che fatichiamo definire “persona”, possa essere rintracciato e denunciato.