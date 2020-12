0 Facebook Napoli, derubato uno dei ristoranti del lungomare colpito dalla mareggiata Cronaca 31 Dicembre 2020 13:24 Di redazione 2'

Oltre il danno anche la beffa, uno dei ristoranti del lungomare di Napoli, duramente colpito dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre, è stato derubato. Si tratta del ristorante “I Re di Napoli”, nel quale alcune persone si sono introdotte per rubare l’incasso del fondo cassa.

“Per fortuna non hanno trovato granché, solo il fondo cassa che avevamo preso per l’apertura mai avvenuta del 20 dicembre e lasciata al locale, per il resto non hanno toccato niente(neanche i computer, monitor etc, dal valore notevole) e neanche vini e liquori. Anche questa volta ci è andata bene… resta l’amaro in bocca, ma almeno i danni sono limitati.” Queste le parole del titolare.

La rapina si è svolta nel corso della notte di ieri, poiché i proprietari si sono accorti dell’accaduto soltanto nella giornata odierna, trenta dicembre.

In questo anno già nero per ristoratori napoletani, colpiti dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia e poi piegati dal maltempo che ha distrutto alcuni dei locali di Via Partenope, non sembrano finire le brutte notizie per il settore.

Una vicenda sulla quale sono intervenuti anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Gianni Simioli, conduttore radiofonico. Ecco le loro parole: “Oramai i delinquenti e i ladri sono privi di ogni forma di umanità e colpiscono anche categorie già in ginocchio. Biscardi e tutti i ristoratori ed i commercianti colpiti dalla mareggiata, ed in generale dalla crisi covid, hanno tutta la nostra solidarietà e possono contare sul nostro sostegno.

A questo punto è fondamentale prevedere un piano di aiuti. Appena sarà consentito, quando ci saranno meno restrizioni, organizzeremo un’iniziativa di solidarietà e sostegno ai ristoratori di via Partenope per aiutarli a risollevarsi“.