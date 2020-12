0 Facebook Emma Marrone sorprende tutti, foto in intimo e posa sexy: fan impazziscono sui social Spettacolo 30 Dicembre 2020 09:17 Di redazione 1'

Grande ‘successo’ per Emma Marrone. La cantante, molto gradita dai fan e da un pubblico di giovani e meno giovani, è diventata nota grazie al reality show ‘Amici’, trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippo.

Emma Marrone ha iniziato la sua carriera artistica e canora grazie ad un contratto firmato con l’etichetta Universal Music Group. Dopo è stata tutta un’avventura musicale con la partecipazione al Festival di Sanremo, 3 Mtv Music Awards e 14 Wind Music Awards.

Poi il ritorno ad Amici come scout e la consacrazione in tv come giudice ad X Factor. Ma la bella, brava e simpatica musicista ha sorpreso tutti in un altro modo e attraverso una foto postata in una storia sui social.

Un’immagine che ha scatenato una miriade di commenti da parte dei fan. Emma Marrone si è ‘rivelata’ in intimo al pubblico mostrando un fisico da urlo e una posa davvero molto sexy.

LA FOTO –