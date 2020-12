0 Facebook È morto Don Gennaro Andolfi, lutto a San Giorgio: il cordoglio del Sindaco È morto Don Gennaro Andolfi. Era il parroco della chiesa di Santa Maria dell'aiuto al villaggio Corsicato. Le parole di Giorgio Zinno Cronaca 30 Dicembre 2020 17:16 Di redazione 2'

L’annuncio è stato dato su Facebook, sulla propria pagina, dal Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. Il primo cittadino della località vesuviana in provincia di Napoli ha comunicato la triste notizia: è morto Don Gennaro Andolfi.

È morto Don Gennaro Andolfi

Il parroco era un punto di riferimento dell’intera comunità sangiorgese, nonché prete della nota chiesa di Santa Maria dell’aiuto al Villaggio Corsicato. Don Andolfi è ricordato come simbolo ed esempio di bontà e altruismo.

Il post del Sindaco Zinno –

E’ MORTO DON GENNARO ANDOLFI, STORICO PARROCO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AIUTO, AL VILLAGGIO CORSICATO.

LA NOSTRA CITTA’ PERDE UN RIFERIMENTO E UN ESEMPIO DI BONTA’ E ALTRUISMO

Cari concittadini, la nostra comunità oggi è più povera.

E’ scomparso Mons. Gennaro Andolfi, storico parroco della Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, nel Villaggio Corsicato.

Don Gennaro aveva 83 anni ed era parroco da 41 anni. Un uomo buono, “un pastore”, come lo definivano i tantissimi fedeli che lo hanno seguito in questi decenni e lo hanno amato, tanto che quando nel 2019 ricevette la nomina di Monsignore, la compagnia”Le ali del Teatro” con la regia di Mario Pasquale gli dedicò perfino un musical, basato sulla sua vita e sulle sue riflessioni, che andò in scena nel Teatro nella Chiesa del Pittore.

Oggi pomeriggio sarà allestita nel salone parrocchiale la camera ardente dalle ore 16.00 alle 20.

Domani 31 dicembre, alle ore 11.00, si svolgeranno le esequie, nel rispetto delle norme anticovid.

Alla famiglia di Don Gennaro e all’intera comunità a lui vicina, esprimo cordoglio e vicinanza a nome mio, dell’amministrazione e dell’intera comunità.

Lo ricorderemo come esempio di umiltà, bontà e carità.