News 29 Dicembre 2020 18:16

Nuova truffa su WhatsApp. Sta circolando in queste ore un nuovo raggiro che, tramite un codice a sei cifre, diffonde un virus che crea problemi ad account, dati, foto e video. La chiamano la “truffa di Capodanno” e parte con una richiesta di copiare un codice che arriva tramite uno dei propri contatti. La replica del codice porta al blocco del profilo WhatsApp per sette giorni.

Whatsapp, la truffa di Capodanno che blocca account e dati personali: come difendersi

Come molte truffe già scoperte in precedenza, tutto parte da una catena sull’ app di messaggistica istantanea. Questa volta, il messaggio pare arrivare da uno dei contatti salvati in rubrica, quindi è più facile ‘cascare’ nell’inganno.

Come funziona?

Dopo un primo saluto con un semplice “Ciao”, subito scatta la richiesta della ripetizione della sequenza numerica: “Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandamelo?”.

Come difendersi

Per difendersi ed evitare il blocco dell’app bisogna ignorare qualunque richiesta di codici. Se si è stati colpiti si possono recuperare il controllo del profilo chiedendo a Whatsapp di inviare un nuovo codice.