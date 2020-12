0 Facebook Pretelli dice addio alla Gregoraci e alla sua ex: “Voglio lasciarmi andare con Giulia” Spettacolo 29 Dicembre 2020 17:53 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci sembra essere solo un lontano ricordo di Pierpaolo Pretelli. Questo è quanto si evince dalle parole dell’ex velino di Striscia la Notizia mentre chiacchierava con Stefano Orlando.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, lui vuole lasciarsi andare

Il ragazzo ha voluto confidarsi con la sua amica, raccontandole le difficoltà che lui generalmente ha a lasciarsi andare con i sentimenti. Pretelli dice di aver finalmente capito di non essere innamorato della sua ex fidanzata, Ariadna Romero e di essere pronto a voltare pagina: “Non mi voglio precludere quindi quello che sta nascendo qui dentro. Se fossi stato innamorato di Ariadna, non sarebbe successo nulla neanche con Elisabetta Gregoraci. Voglio lasciarmi andare con Giulia Salemi“.

La Orlando ha poi raccontato a Tommaso Zorzi cosa gli aveva detto Pretelli. L’influencer ha così commentato: “Però è un farfallone”. A sostenere Pretelli è stato Andrea Zelletta, che l’ha spinto a lasciarsi andare: “Sei un ragazzo sensibile, che ragiona. Se hai baciato Giulia vuol dire che ti piace. Lasciati andare”.