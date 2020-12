0 Facebook Napoli, positiva al Covid non risponde ai vicini: trovata morta in casa Cronaca 29 Dicembre 2020 15:21 Di redazione 1'

Lutto a Napoli, dove una donna positiva al Coronavirus è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. La tragedia a Fuorigrotta, in viale Kennedy. La vittima è un’anziana di 76 anni che, stando a quanto si apprende, viveva sola nell’appartamento. L’anziana era in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Coronavirus, lo scorso 4 dicembre.

A dare l’allarme sono stati i vicini della donna, preoccupati del fatto che non rispondeva al cellulare e nemmeno al campanello. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco che servendosi di un’autoscala sono riusciti a entrare nell’appartamento attraverso un balcone. Una volta entrati in casa i vigili hanno trovato l’anziana priva di vita. Inutile l’intervenuto dei sanitari del 118.

Poco dopo sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione Fuorigrotta, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le esatte cause della morte della donna. Le cause della morte sono ancora da accertare e non si sa se è attribuibile al virus. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.