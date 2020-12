0 Facebook Lutto a Sant’Antimo per la morte di Debora Galluccio, giovane mamma stroncata dal male del secolo Cronaca 29 Dicembre 2020 16:03 Di redazione 2'

Lutto a Sant’Antimo per la morte di Debora Galluccio, giovane mamma deceduta a causa del male del secolo. La donna ha lottato duramente per sconfiggere il tumore ma purtroppo non è riuscita a vincere la propria battaglia. Lascia il marito e 3 figli piccoli.

Tutta la comunità di Sant’Antimo si è stretta intorno al dolore della famiglia. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social: “Ogni sera, nelle mie preghiere c’era una rivolta sempre a te. Il mio cuore si è fermato leggendo il dolore nelle parole di tua sorella, non volevo crederci e tutt’ora faccio fatica a crederci. Ho avuto la fortuna di conoscerti quando eri ancora una bambina, la tua testardaggine, la tua forza, il tuo carisma hanno reso la donna meravigliosa che sei e resterai nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Io ho avuto questa fortuna. Prego perché Dio possa cullarti subito nella sua gloria, dai tanta forza alle tue sorelle e alla tua mamma, proteggi e guida i tuoi meravigliosi bambini. Buon viaggio” scrive Giusy.