Dramma a Desto Volturno, colto da malore mentre sistema il tetto di casa: muore un uomo Cronaca 29 Dicembre 2020

Un uomo ha perso al vita a causa di un malore improvviso mentre stava sistemando il tetto di casa. E’ accaduto nella giornata di lunedì a Destra Volturno, comune in provincia di Caserta.

Uomo muore a Destro Volturno

La vittima era salita sul tetto per sistemare la guaina, a fare la triste scoperta è stata la moglie che, dopo aver sentito un tonfo, si è affacciata per vedere se il coniuge avesse bisogno d’aiuto. E’ in quel momento che l’ha visto accasciato su una porzione della copertura di casa. La donna ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Per recuperare il corpo dell’uomo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. A ucciderlo probabilmente un infarto fulminante.