Sopravvissuto allo spaventoso incendio che nel 2001 aveva distrutto i moduli prefabbricati a San Gregorio Magno, Gerardo Strollo è deceduto all’improvviso a causa di un malore improvviso. Probabilmente, secondo quanto riportato da Il Mattino, a stroncarne la vita è stato un infarto.

Poco più che sessantenne, Gerardo era sopravvissuto alla strage che fece ben 19 vittime. L’uomo da anni viveva a Contursi, all’interno di una casa famiglia. Ieri sera, una volta rientrato nella struttura, Gerardo si è sentito male.

Le mani al petto, il dolore e poi la tragedia. Un devastante arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. Subito allarmati i soccorsi, giunti poi sul posto. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto ma non sono riusciti a rianimarlo e hanno dovuto constatarne il decesso.

Gerardo era noto come ‘Nino D’Angelo’, per la passione che aveva per l’artista napoletano e il tipico caschetto che ha sempre caratterizzato la vita del cantante e musicista partenopeo.