Follia a San Cipriano d’Aversa, dove una lite in famiglia è finita nel sangue. A darsele di santa ragione sono stati due fratelli. Uno dei due, un ragazzo di 33 anni, è finito in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato colpito al volto con un coltello da cucina.

La vicenda è accaduta questa mattina nell’appartamento di famiglia, in via Luigi Caterino. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.

Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi e i sanitari ne hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è stato ricoverati. Al momento il 33enne si trova in prognosi riservata e il fratello è stato denunciato.