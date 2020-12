0 Facebook Cade dalla bici, Michele muore in ospedale a 15 anni: dramma in Campania Cronaca 28 Dicembre 2020 09:09 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta il giovane Michele Santoro. A soli 15 anni ha perso la vita dopo una violenta caduta dalla bicicletta. L’adolescente era ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino nel reparto di rianimazione.

Già dopo la caduta, come riportato da Il Mattino, il 15enne era in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto cinque giorni fa in via Fratelli Pascale a Montella, località irpina in provincia di Avellino. Questa una prima ricostruzione del sinistro.

Sembrerebbe che Michele sia caduto per evitare un cane sbucato all’improvviso in strada. Il forte impatto con l’asfalto gli ha causato un duplice trauma, uno cranico e un altro polmonare. Indagini in corso dei carabinieri.