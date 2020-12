0 Facebook Follia a Napoli, tenta di violentare un’infermiera nel parcheggio dell’ospedale Cronaca 26 Dicembre 2020 16:13 Di redazione 1'

Follia all’ospedale del Mare di Napoli, dove una giovane infermiera stava per essere violentata da un uomo nel parcheggio della struttura.

La donna stava raggiungendo la sua automobile per tornare a casa dopo aver finito il turno, quando è stata improvvisamente aggredita da un uomo che ha iniziato a molestarla. Soltanto grazie all’intervento delle guardie giurate, della Security Service, accorse in seguito alle urla della donna, il malintenzionato è stato bloccato.

In seguito sono giunti sul posto anche gli agenti del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno arrestato l’uomo. Si tratta di Rosario Orsini, 34enne napoletano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati della stessa specie. La donna, in evidente stato d’agitazione è stata soccorsa e poi accompagnata a casa.