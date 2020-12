0 Facebook Un mese alla morte di Maradona, la figlia: “Voglio chiudere gli occhi papà” Cronaca 25 Dicembre 2020 14:17 Di redazione 1'

A un mese dalla scomparsa di Diego Armando Maradona il Boca ha ribaltato la sconfitta con il Racing in Copa Libertadores alla Bombonera arrivando in semifinale.

Dalma Maradona ha voluto scrivere un messaggio sui social per il Diez, con cui seguiva le partite degli xeneises allo stadio dal palco personale dell’ex stella del calcio.

“Non ho bisogno di nulla perché ho vissuto con te i migliori momenti della mia vita. Direttamente dal palco della Bombonera, ti raccontavo i rigori quando ti voltavi perché non volevi vederli e ricordo tutti gli abbracci ai gol segnati” ha scritto sui social la figlia di Diego. “Se chiudo gli occhi siamo ancora lì, ho già vinto e mi manchi ogni giorno. Grazie per avermi fatto amare questi colori, che bello essere un tifoso del Boca, grazie papà”.