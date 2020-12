0 Facebook Elisabetta Gregoraci non era libera di amarmi: la verità dell’ex sul divorzio con Briatore e il legame Spettacolo 25 Dicembre 2020 19:39 Di redazione 2'

Torna a parlare della sua ex Elisabetta Gregoraci. Francesco Bettuzzi ha avuto una relazione con la showgirl subito dopo la separazione da Flavio Briatore, al quale sembra essere rimasta molto legata: “Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare”.

L’inizio della relazione fra Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci, nata nel 2017, è stato idilliaco: “Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud – ha raccontato in un’intervista a ”DiPiù” – Mi sono trasferito con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”.Poi le cose sono cambiate: “Sentivo che qualcosa la turbava. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il mio amore per me. Il figlio e l’ex marito sapevano di me. Lei a Montecarlo non era felice, ha continuato a vivere nel Principato perché lì abita il suo ex e lì, stando agli accordi, dovevano continuare insieme a crescere il figlio. Ma io, nel periodo in cui parlammo di convivenza, le avevo detto che non mi sarei mai trasferito lì”.

La proposta era vivere tra Montecarlo e l’Italia, ma Elisabetta avrebbe rifiutato così la storia si concluse: “Tante cose Elisabetta non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa”.