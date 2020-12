0 Facebook Blitz al matrimonio nel Napoletano: avevano prenotato hotel per il ricevimento Cronaca 25 Dicembre 2020 08:34 Di redazione 1'

Il matrimonio la mattina in chiesa e la sera un banchetto clandestino in hotel, in tutto una decina di invitati, tutti alloggiati in un hotel della zona. I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno fermato il ricevimento perché sono state violate le norme anti-Covid.

I carabinieri sono intervenuti nella struttura ricettiva dell’area stabiese, in uno dei Comuni dei monti Lattari, scoprendo che in hotel erano presenti solo gli sposi e i loro familiari, tutti residenti in zona ma con regolare prenotazione della stanza. Non si trattava di insoliti turisti di Natale, bensì di invitati ad una cerimonia non consentita.

La coppia, due giovani stabiesi, e i familiari, d’accordo con i ristoratori, avevano deciso di organizzare un banchetto camuffandolo per servizio dell’hotel. I militari però hanno scoperto il misfatto e interrotto la cerimonia. I carabinieri hanno solo identificato titolari della struttura ricettiva, invitati e sposi, senza comminare nessuna sanzione. Controlli simili sono in corso in altre strutture.