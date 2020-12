0 Facebook Vigilia di Natale a Napoli, zona rossa non rispettata: è panico per la spesa Cronaca 24 Dicembre 2020 10:24 Di redazione 1'

Panico in città a Napoli e in provincia per le ultime spese alimentari. Il cenone della vigilia di Natale, a base di pesce come vuole la tradizione, sarà onorato nonostante la zona rossa e via con le file chilometriche a ridosso di pescherie e negozi di surgelati, fin dalle prime luci dell’alba.

Una situazione davvero assurda considerando che oggi, come prevede il Dpcm di Natale, tutta Italia è in lockdown. Negozi e centri commerciali sono chiusi. Bar e ristoranti solo domicilio. Aperti, come sempre, solo alimentari, farmacie, edicole e negozi che forniscono beni essenziali.

Spostamenti giustificati solo con autocertificazione. Non più di due persone per famiglia, meno i minorenni di 14 anni, e solo all’interno del proprio comune. Insomma via libera lo stesso!