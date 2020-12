0 Facebook Coronavirus in Italia, con oltre 18mila nuovi contagi odierni: superati i 2 milioni di casi News 24 Dicembre 2020 17:14 Di redazione 1'

L’Italia supera i 2 milioni di contagi da inizio pandemia: con l’aumento odierno di 18.040, i casi nel nostro Paese salgono a 2.009.317. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Bollettino Coronavirus in Italia del 24 dicembre

I morti sono 505 (-48 rispetto a ieri) che portano il totale delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 a 70.900. Ieri i nuovi casi erano stati 14.522 e 553 i morti in 24 ore.

Continua il calo dei ricoveri Covid in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati -35 pazienti in terapia intensiva (2.589 il totale) e 149 ingressi. Segno meno anche per i ricoveri con sintomi che scendono di 476 unità per un totale di 24.070.

Il numero di guariti

Sono 22.718 i guariti dal coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il totale da inizio pandemia sale a 1.344.785.