0 Facebook Variante inglese del Coronavirus colpisce i bambini: “Più contagiosa” News 23 Dicembre 2020 15:24 Di redazione 2'

Altra paura legata al Coronavirus. Si tratta della variante inglese di Sars-CoV-2, che si starebbe diffondendo più rapidamente per la maggiore capacità di trasmettersi ai bambini. È quanto ha affermato in un’intervista al Messaggero Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli Irccs di Roma.

Il motivo di una diffusione maggiore nei minori sarebbe il seguente: “difficilmente prendono misure di distanziamento e protezione”. Al momento, è bene sottolinearlo, è solo una ipotesi avanzata da esperti britannici su cui, però, si stanno approfondendo gli studi. Allo stesso tempo Cauda ha invitato tutti a non fare allarmismo.

“Resta confermato che gli effetti sui bambini, dal punto di vista della malattia, sono per fortuna poco significativi. Anche l’agenzia europea Ecdc afferma che- ha evidenziato Cauda- non c’è una maggiore gravità della malattia. C’è però un aumento dell’Rt, dell’indice di trasmissione. E questo è un problema perché può portare a un incremento della trasmissibilità del 70%”.

“Come dicono giustamente gli esperti britannici, colpisce il fatto che tra i nuovi contagiati vi siano così tanti under 15. Il 65% dei casi che si osservano a Londra e nel Sud-Est dell’Inghilterra sono dovuti a questa nuova variante. Mettendo insieme questi due fattori si pensa che i bambini siano maggiormente contagiati dalla variante. Non sappiamo il perché”, ha spiegato il professore che ha poi aggiunto che allo stato attuale ci sono solo delle ipotesi collegate al fatto che “le mutazioni interessano la proteina Spike”. La maggiore facilità con la quale vengono colpiti i piccoli crea le basi per un effetto a catena epidemiologica, così come avviene per il virus dell’influenza: “Il bambino porta il virus in famiglia e alimenta la trasmissione”, ha sottolineato ancora Cauda.