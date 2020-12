0 Facebook Natale in Casa Cupiello batte tutto, è record di ascolti: il film domina in Natale News 23 Dicembre 2020 11:13 Di redazione 2'

E’ record di ascolti per Natale in casa Cupiello. Martedì sera è andato in onda su Rai 1 il film evento, la rivisitazione della commedia napoletana di Eduardo De Filippo. Nonostante le polemiche e lo scetticismo sulla replica della tradizionale opera, la pellicola ha raggiunto uno share del 23,9 % e ben 5 milioni e 636mila telespettatori.

Il film del regista De Angelis ha superato su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 che ha raccolto davanti al video 1.997.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei… per le Feste ha interessato 1.500.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.695.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.178.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Ufficiale e Gentiluomo totalizza 940.000 spettatori con il 4.1% di share.

Su La7 Speciale TgLa7 – Cos’è davvero Natale ha registrato 517.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Caterina la Grande – Seconda Parte ha segnato l’1% con 244.000 spettatori mentre sul Nove G. I. Joe – La Vendetta ha catturato l’attenzione di 336.000 spettatori (1.9%).

Nonostante le critiche iniziali, o proprio per quelle, i telespettatori hanno deciso di vedere il film.