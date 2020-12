0 Facebook E’ Tommasino in Natale in Casa Cupiello: ricordate Adriano Pantaleo nei panni di Spillo? Spettacolo 23 Dicembre 2020 11:46 Di redazione 2'

Nel film andato in onda su Rai1, ‘Natale in Casa Cupiello’, il film tratto dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo e diretto da Edoardo De Angelis, emerge uno die protagonisti. Si tratta di Tommasino, il figlio di Lucariello.

Un personaggio delicato rappresentato egregiamente da Adriano Pantaleo. Un Nennillo diverso che, rispetto all’originale, assume le fattezze di uomo di casa. Ma ricordate l’attore agli inizi? Pantaleo, attore napoletano di 37 anni, inizia la sua carriera da giovanissimo. Dall’indimenticabile personaggio interpretato nel film cult 2io speriamo che me la cavo”, al film ‘Ci hai rotto papà’ di Castellano e Pipolo. Raggiunge la popolarità dopo aver interpretato Spillo nella serie tv ‘Amico mio’. Nei panni del bambino affetto da nefrite cronica e costretto a vivere in ospedale.

La carriera di Pantaleo non decolla anche se recita per due stagioni in ‘Casa famiglia’ (2001 e 2003) e ha una parte (Pino, il giovane barista), nella serie tv ‘Il bello delle donne 3’. Nel 2008, 2010 e nel 2011 prende parte alle tre stagioni della serie TV ‘Tutti pazzi per amore’. Recentemente lo abbiamo visto anche nel ‘Sindaco del Rione Sanità’ di Martone. Ora però arriva un ruolo più che degno nell’interpretazione di Tommasino in ‘Natale in Casa Cupiell0’.