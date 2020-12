0 Facebook Sarno piange Emanuele Cordasco, morto a soli 21 anni: “Dolori che trafiggono l’anima” Cronaca 22 Dicembre 2020 16:01 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Sarno, è scomparso un giovane di 21 anni. Si chiamava Emanuele Cordasco e a dare la triste notizia è stato il portavoce del sindaco del comune in provincia di Salerno, Antonio Orza.

Dolore a Sarno per la morte di Emanuele Cordasco

Un messaggio di cordoglio per annunciare la tragedia. Non si conoscono le cause del decesso di Emanuele. La notizia si è diffusa velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 21enne e la sua famiglia.

“Ci sono dolori che come lame trafiggono l’anima. Inspiegabili, insopportabili. Non esiste parola al mondo per descrivere nè per avvicinarsi al dolore di una madre e di un padre. Siamo impotenti dinanzi a tutto questo. Stringiamoci in preghiera”, queste le parole di Orza. Tanti i commenti da parte di chi ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio dinanzi a una scomparsa tanto prematura.