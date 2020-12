0 Facebook Paura ad Avellino, presepe prende fuoco: scoppia incendio in casa Cronaca 22 Dicembre 2020 10:03 Di redazione 1'

Probabilmente è stato un corto circuito a far scattare l’incendio. Le fiamme sono partite da quello che in Campania è il simbolo del Natale: il presepe. Il rogo si è poi propagato per tutto l’appartamento facendo scatenare il panico.

È accaduto ieri in serata ad Avellino, nel popoloso quartiere San Tommaso e più precisamente in via Giuseppe Di Vittorio. Come riportato da Il Mattino, l’incendio è divampato all’interno di un’abitazione al quarto piano di un palazzo.

Dentro c’erano una madre e sua figlia. Per fortuna non sono in pericolo e non ci sono stati gravi danni allo stabile. I Vigili del fuoco sono riusciti a intervenire evitando che le fiamme si propagassero per gli appartamenti vicini.