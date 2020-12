0 Facebook Forte scossa di terremoto in Sicilia, tremano Ragusano, Siracusano e Catanese: magnitudo 4.6 Cronaca 22 Dicembre 2020 21:53 Di redazione 1'

Una forte scossa di terremoto – registrata dall’Ingv di magnitudo 4.6 – e’ stata avvertita questo martedì sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale.

Dove c’è stata la scossa di terremoto in Sicilia

La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma e’ stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L’epicentro e’ stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondita’ di 16 chilometri.

Sono stati 5 secondi terribili ed interminabili per le popolazioni della Sicilia orientale. Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e Ragusa, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti e’ venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre del 1990 il sisma causo’ la morte di 12 persone

Per ora, per fortuna, non si registrano danni a persone o cose.

