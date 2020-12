0 Facebook Come trascorre le vacanze di Natale Belen Rodriguez? Figlio, nuovo fidanzato e location da sogno Spettacolo 22 Dicembre 2020 14:07 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, con tutta la famiglia, lascia Milano per le festività di Natale e si rifugia in montagna, in Trentino, nella Val di Sole. Ad accogliere il clan il Lovely Lodge Ravelli. La showgirl è partita in auto con il fidanzato, Antonino Spinalbese, e il figlio, Santiago. E’ stata poi raggiunta da Cecilia e Ignazio; mamma e papà e Jeremias con la nuova fidanzata, Deborah Togni.

“Ci rivediamo l’anno prossimo”, scrive Ignazio Moser nelle sue IG Stories sul social. Un Natale come sempre in famiglia, nonostante le restrizioni del nuovo Dpcm. Ognuno di loro alloggia in uno splendido chalet da 65 metri quadrati incastonato nel paesaggio delle Dolomiti. I lodge permettono il massimo della privacy, nonostante ogni ospite sia coccolato da tutti i servizi del Palace Hotel. Lo chalet è fantastico: camino, spazi enormi, sauna e idromassaggio privati. Per pranzi e cene si può scegliere di cucinare oppure di gustare i piatti tipici del ristorante dell’albergo. La colazione, però, viene servita rigorosamente nel lodge.

La famiglia Rodriguez probabilmente trascorrere tutte le festività natalizie in Trentino. Unica eccezione forse per il piccolo Santi che dovrebbe passare del tempo con il papà, Stefano De Martino.