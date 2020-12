0 Facebook Tragedia ad Avellino, 37enne trovato senza vita all’interno della propria abitazione Cronaca 21 Dicembre 2020 11:48 Di redazione 1'

Tragedia ad Avellino, dove un uomo di 37 anni è stato rinvenuto morto all’interno della propria abitazione. L’uomo, A. G. le sue iniziali, abitava nei prefabbricati pesanti di via Amatucci nel capoluogo irpino. A scoprire il corpo sono stati i genitori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono tempestivo l’arrivo dei Carabinieri, dei sanitari del 118 e del medico legale che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Non si conoscono ancora le cause della morte del 37enne. Il medico legale ha predisposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause della morte. Domani l’esame si terrà nell’obitorio del Moscati.