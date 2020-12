0 Facebook È morto Varzi, patron della storica cartoleria del Vomero È morto Varzi. Napoli in lutto per la scoparsa dello gestore della storica cartolibreria del quartiere collinare, sita in via Merliani Cronaca 19 Dicembre 2020 19:10 Di redazione 3'

La triste notizia ha iniziato a circolare sul web e sui social da qualche ora. Il quartiere Vomero è in lutto a causa della scomparsa di un suo simbolo: Guido Varzi. Quest’ultimo è stato fondatore e gestore dell’omonima e storica cartolibreria sita in via Merliani.

È morto Varzi

Tutta la comunità vomerese è stata sconvolta da questa tragica scomparsa. Anche l’Ing. Gennaro Capodanno ha voluto rendere omaggio al Sig. Varzi pubblicando un post sul proprio profilo Facebook che ha avuto molte interazioni.

Il post di Gennaro Capodanno –

VOMERO A LUTTO PER LA MORTE DI UN DECANO DEI COMMERCIANTI. GUIDO VARZI FONDATORE DELLA CARTOLERIA VARZI IN VIA MERLIANI

“Una notizia che, non appena ha cominciato a diffondersi, anche sui social, ha destato profonda commozione e cordoglio tra i tantissimi vomeresi che, nel corso dei numerosi lustri di attività, hanno avuto l’occasione di conoscerlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Guido Varzi, fondatore del storico negozio di cartoleria, posto in via Merliani, al civico 18, deceduto dopo una vita dedicata al suo esercizio commerciale“.

“Si tratta di una delle ditte più antiche, e sicuramente la più antica nel suo settore, tra quelle ancora presenti al Vomero attualmente – puntualizza Capodanno -. Fondata nel lontano 1956, e dunque attiva da ben 64 anni negli stessi locali. Di certo oggi rappresenta uno dei pochi esercizi storici presenti in zona, dopo la scomparsa di tanti altri. Una cartoleria la cui storia è ben descritta sul proprio sito internet, dove si legge: “con oltre 30.000 referenze tra Cancelleria, articoli per Ufficio, Scuola, Gadget, oggi ne fanno una delle attività più assortite della Campania, il tutto reso possibile dall’ abnegazione e la professionalità del team di lavoro, sempre disposto ad accontentare qualsiasi richiesta del cliente”.

“Un negozio molto conosciuto e frequentato, specialmente dai vomeresi e non solo – afferma Capodanno – . Credo che da tre generazioni non ci sia residente della collina che almeno una volta non sia entrato in questo storico esercizio. Ottima anche l’accoglienza con personale sempre gentile e cortese nei confronti della clientela. Tanti gli articoli esposti”.

Capodanno, con l’occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia del commerciante deceduto, e in particolare al figlio Giuseppe, che continua a portare avanti l’attività.