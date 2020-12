0 Facebook Mentre l’Italia chiude di nuovo, a Wuhan si torna alla normalità: aperte anche le discoteche News 18 Dicembre 2020 17:42 Di redazione 2'

A vederla oggi non si direbbe che è stata la città da dove tutto è iniziato. Eppure, mentre l’Europa si appresta a chiudere con misure più stringenti, Wuhan si può dire sia tornata all’assoluta normalità.

Wuhan torna alla vita normale

Le immagini diffuse dall’agenzia Reuters mostrano una città in cui la vita è tornata a essere quella di prima, con tanto di locali notturni aperti e giovani che ballano senza mascherina. Le foto sono diventate virali in poco tempo, tanti gli utenti europei che le condividono in modo ironico: “Noi chiudiamo e da loro è tutto passato”. E’ questo il sentimento condiviso sui social da tante persone.

Wuhan fu sottoposta a un duro lockdown dal 23 gennaio all’8 aprile, in cui non si poteva assolutamente uscire di casa. Adesso tutto ciò è un lontano e brutto ricordo: “La vita notturna a Wuhan è tornata a pieno regime quasi sette mesi dopo la revoca del rigoroso blocco”, riporta la citata agenzia di stampa, come commento alle foto dei locali pieni.

Nell’articolo c’è anche il racconto di un giovane che dice di sentirsi come se fosse rinato. Zhang, 29 anni, ha raccontato quanto sia bello tornare alla normalità: “Dopo aver sperimentato la prima ondata e poi la liberazione, mi sento come se stessi vivendo una seconda vita”. Immagini che viste oggi in Italia, come negli altri paesi europei, sembrano essere davvero un’utopia. Verrebbe da dire: “Eppure loro ci sono riusciti”.