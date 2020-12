0 Facebook Drammatico scontro tra un’ambulanza e un’auto: muore paziente di 40 anni Cronaca 18 Dicembre 2020 13:10 Di redazione 1'

Schianto fatale in provincia di Avellino. Michela Pascarosa, 40enne di Atripalda, è morta in seguito a uno scontro tra un’ambulanza e un’auto. La donna, in seguito a un malore, era in ambulanza diretta al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Il mezzo di soccorso durante il tragitto ha impattato violentemente contro un’utilitaria e la giovane sarebbe deceduta per le ferite riportate in seguito allo scontro. Come riporta il Mattino, la donna è morta nell’ospedale irpino e la procura di Avellino ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

Il pm ha disposto anche il sequestro dell’ambulanza sulla quale viaggiava la giovane e dell’altra vettura coinvolta nel sinistro. L’uomo alla guida dell’utilitaria potrebbe infatti rispondere di omicidio colposo.