Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano. Cantautore e conduttore, si sta facendo notare ultimamente come coach a The Voice of Italy Senior, show condotto da Antonella Clerici, che da tre settimane sta riscuotendo un enorme successo sfiorando il 20% di share.

Nella vita privata invece il cantante, dopo 12 anni di fidanzamento e un figlio, non sta più con con Anna Tatangelo. Dopo un tentativo di riavvicinamento, i due cantanti hanno rotto definitivamente.

Adesso D’Alessio non vive più con la compagna. Spesso tra i suoi post, è possibile scorgere i dettagli dell’appartamento in cui vive. All’interno un’intera stanza dedicata alla musica con al centro il pianoforte. Punto che non passa inosservato è il televisore al plasma, inserito in una parete attrezzata.